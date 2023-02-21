Псковский губернатор прокомментировал послание Владимира Путина

Псковская делегация на выступлении президента с посланием к Федеральному Собранию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Информацией он поделился в своем Telegram-канале.

«Президент детально довел свою позицию о том, что происходит в мире, как ведут себя наши оппоненты, и что нужно делать нашей стране», — отметил губернатор.

Глав региона подчеркнул, что в ходе выступления был озвучен целый блок мер поддержки экономики и граждан. «Если говорить о Псковской области, можно выделить два ключевых момента: во-первых, это создание государственного фонда по поддержке участников спецоперации и членов их семей, кроме того, для нас важно, что наши военнослужащие, мобилизованные и добровльцы получат возможность выезжать в краткосрочный отпуск. Мы находимся на постоянной связи с командирами, с нашими ребятами - запрос на это есть», — объяснил Михаил Ведерников.

Губернатор также акцентировал внимание на том, что в течение нескольких лет 4,5 триллиона рублей будет выделено на модернизацию сферы ЖКХ.

«Для Псковской области это имеет особое значение. В этой части много сделано в плане реализации нацпроектов, взаимодействия с фондом, но с учетом износа региональной сферы ЖКХ мы сделаем всё возможное, чтобы во всех этих программах максимально участвовать», — заверил глава региона.