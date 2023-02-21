Более 200 псковичей вышли на досрочную пенсию в прошлом году

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На досрочную пенсию за особые условия труда в Псковской области за 2022 год вышли 212 жителей региона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Жители региона, которые работали в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, имеют право досрочно получать страховую пенсию по старости. Отмечается, что в случае досрочного выхода на пенсию сохраняется требование наличия минимального количества пенсионных коэффициентов, подчеркнула управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

«В 2023 году для назначения пенсии необходимо иметь 25,8 коэффициента. Гражданам, имеющим не менее половины требуемой продолжительности стажа на работах по Списку № 1 и Списку № 2, а также необходимую продолжительность страхового стажа и необходимую величину индивидуального пенсионного коэффициента, страховая пенсия может быть назначена раньше общеустановленного пенсионного возраста пропорционально стажу на соответствующих видах работ», — подчеркнула она.

Периоды работы на вредных и опасных производствах включаются в специальный стаж при обязательном начислении и уплате с 2013 года дополнительного тарифа страховых взносов в СФР и наличии вредного или опасного класса условий труда, установленного по результатам специальной оценки.