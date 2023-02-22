Мороз до -10 градусов ожидается в Псковской области днем 22 февраля

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Сегодня, 22 февраля, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью и утром местами возможен туман видимостью 500 метров и менее. Ветер будет дуть северных направлений умеренный. Средняя температура днем составит от -5 до -10 градусов, ночью будет колебаться в пределах от -18 до -23 градусов.

В Пскове преимущественно осадков не ожидается. Температура днем составит -7...-9 градусов, ночью будет варьироваться от -18 до -20 ниже нуля. В Великих Луках также осадков не ожидается. Температура днем составит -8...-10 градусов, ночью похолодает до -19...-21 ниже нуля.