В Псковской области сравнили численность мужчин и женщин

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На 1 января прошлого года в Псковской области проживало 271,3 тысяч мужчин, они составили 45,5% от общей численности населения области (с учетом итогов переписи в 2020 году), сообщает Псковстат. В организации отметили, что городских жителей среди мужчин больше, чем проживающих в сельской местности (горожане мужского пола составили 69,3%).

А вот соотношение численности мужчин и женщин не в пользу первых: на 1000 представителей сильного пола в регионе на 1 января 2022 года приходилось 1200 женщин. Численность женщин над численностью мужчин в регионе преимущественно наблюдается после 42 лет.

Отмечается, что мужчины в 2021 году охотнее всего вступали в брак в возрасте 25-29 лет (878 человек), чуть реже встречались женихи возраста 30-34 года (702 человека). На третьем месте оказались женихи в возрасте 35-39 лет (258 человек). Также, в организации отметили, что в 2021 год было зарегистрировано 153 брака, где жених был в возрасте 60 лет и старше.

По данным выборочного наблюдения рабочей силы, в прошлом году в структуре занятого мужского населения 31,5% занимали мужчины, которые имеют высшее образование, 48,9% - среднее профессиональное.