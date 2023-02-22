36 лет празднует псковский актер Владимир Царулков

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22 февраля псковскому актеру Владимиру Царулкову исполнилось 36 лет. В своей фильмографии актер насчитывает 30 сыгранных ролей. Кроме небольших ролей в российских кинолентах, Царулков смог запомниться зрителям по популярным фильмам и сериалам «Ольга», где сыграл «Мотора», «Молодежка» – с ролью хулигана, Вованом в «Законе каменных джунглей», Сыч в «Менте в законе», «Околофутбола» — футболист «Спартака» и др.

Окончив театральный институт, Царулков начал играть на театральной сцене. Дебют в кино произошел в 2009 году с сериала «Отблески», где он сыграл оперативника. Далее был немецкий летчик Макс, Женек, Жгут, Валерка, снайпер ВДВ-шник, Рыжий, Макар, Сыч, Мотор.

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Помимо съемок, Владимир проводит праздники и различные мероприятия, занимается озвучкой фильмов, также его часто приглашают на различные фестивали в качестве жюри.

Личную жизнь Владимир держит в секрете. В социальных сетях актер часто постит фотографии со съемочных площадок, новых проектов, фотографии с друзьями и коллегами.

В настоящее время актер занят на съемках нового фильма. Благодаря своей фактурной внешности Царулков часто играет роли отрицательных персонажей, спортсменов и даже бандитов.