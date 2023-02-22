92-летняя жительница Куньинского района связала носки для участников спецоперации

Фото: правительство Псковской области
92-летняя жительница деревни Полонейка Куньинского района Татьяна Стоякова связала носки для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщило правительство Псковской области.
«Носки вместе с очередной партией помощи в ближайшее время будут доставлены на передовую», — отметили в организации.
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