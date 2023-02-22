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НовостиОбщество22 февраля 2023 8:03

92-летняя жительница Куньинского района связала носки для участников спецоперации

Источник:kp.ru
Фото: правительство Псковской области

Фото: правительство Псковской области

92-летняя жительница деревни Полонейка Куньинского района Татьяна Стоякова связала носки для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщило правительство Псковской области.

«Носки вместе с очередной партией помощи в ближайшее время будут доставлены на передовую», — отметили в организации.

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