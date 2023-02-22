Жильцам сгоревшего в Гдове дома требуется материальная помощь

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Накануне в Гдове полностью сгорел дом, в результате чего жильцам необходима помощь. Об этом сообщила газета «Гдовская заря».

Вчера, около восьми часов вечера, в Гдове на улице Железнодорожной произошел пожар, в результате чего дотла сгорел дом. Хозяивам пришлось выбираться из окна, поэтому вынести из дома вещи они не успели. В результате в лютый мороз жильцы остались без крова и личных вещей.

«Дорогие земляки, мы никогда не оставляем в беде знакомых и не знакомых людей. Вместе мы можем помочь пережить беду, с которой они столкнулись», — написали в редакции.

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