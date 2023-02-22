Солнце может вызвать помехи на псковском телевидении с 23 февраля

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В небе над Псковом 23 февраля начнется сезонное явление, когда положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания). Такое явление носит название интерференция. Об этом сообщили в пресс-службе РТРС.

Солнце является источником не только света, но и радиоволн. Явление интерференции возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Так как Солнце оказывается ровно позади спутника связи и на линии с приемной земной станцией, сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом Солнца.

Расположение Солнца на одной линии со спутником и приемной антенной наземного ретранслятора длится несколько минут в сутки. После чего благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

В Пскове кратковременные помехи возможны с 24 февраля до 4 марта с 11:20 до 12:40. Продолжительность таких помех: от нескольких секунд до 15 минут в сутки.

Однако, как отмечают специалисты, цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерференции практически незаметным для телезрителей.

Тем не менее на пиковый период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника. Однако не любое приемное оборудование телезрителей способно мгновенно «поймать» возобновленный сигнал со станции. Так, телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут выдывать ошибки, что приводит, к замерзанию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки».

Тогда необходимо перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). В случае, если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов, что позволит восстановить приём.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм по Псковской области публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Кратковременные отключения телерадиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».