85-летняя бабушка из Кемерово спела песню для псковских десантников на СВО

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В преддверии Дня защитника Отечества в паблике 76-ой псковской дивизии появился видеоролик с пенсионеркой. В нем бабушка в платочке обращается к участникам Спецоперации на Украине и поет известную старшему поколению песню, но с переделанным текстом на современные реалии. Под роликом было написано, что исполнительницей песни является «бабушка псковских десантников». О героине ролика, набравшего почти 19 тысяч просмотров, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала внучка исполнительницы Кристина Серпинская.

За неделю ролик с бабушкой псковских десантников из Кемерово набрал 18 771 просмотр. Женщину, исполнившую строчки «Знает, Путин-отцец, знает Родина-мать, что российский боец не привык умирать!» зовут Никитенко Анна Юлиусовна. Нам удалось выяснить, что проживает она не на Псковщине, а почти в 4,5 тысячах километрах от Псковской дивизии, которой посвятила песню. Дом Анны Юлиусовны находится в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. Как оказалось, бабушкой псковских десантников ее прозвали не так давно.

«Двое её внуков были мобилизованы и попали в воинскую часть города Псков!, – объяснила нам внучка Кристина. – Бабушка хотела поздравить своих родных внуков и всех защитников отечества с 23 февраля! Мы надеялись на то, что наши защитники могли бы увидеть это видео, это был бы для них самый лучший подарок, увидеть своего близкого человека».

В комментариях к видео нашлись и другие бабушки, внуки которых оказались нужны Родине в такое непростое время.

«Долгих лет и крепкого здоровья Вам, милая женщина. Скорейшего возвращения с Победой домой наших внуков. Пишу наших, потому что мой внук тоже в 234 полку. Сильных Ангелов Хранителей нашим внукам и Бог им в помощь в их нелёгкой работе», – написала Людмила Редкодубская.

Многие пользователи влюбились в женщину в платочке и ее трогательное исполнение песни.

«Сердце России - ее бабушки! Белые платочки вымолили Победу в 45 Пришла наша очередь, дорогие соотечественницы, бабушки и матери, жены и сестры.Молитва матери со дна моря достает. Станем молится усердно и слёзно! Победят наши мальчики! На том стоим!», – написала Владислава Липич.

«Дорогая бабулечка. И вам здоровья огромного. Мирного неба над головой. Чтобы ваши внуки были живы и здоровы. Дай Бог всем ребятам услышать вашу песню. Поднять боевой дух. Храни вас Господь. Храни Господи всех наших бойцов, командиров и всё наше священство. Возвращайтесь живыми домой!», – пожелала Зинаида Добрышина.

И ребята услышали. В комментариях к видео отозвались не только неравнодушные граждане. Весточка пришла и от самих внуков Анны Юлиусовны.

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«Бабуля, видео получили твоё! От всей 76 дивизии огромный привет, спасибо за поднятие боевого духа! Победа будет за нами Ба», – написал ее внук.

По словам родственников Анны Никитенко, женщина не по наслышке знает, что такое война. Бабушка пережила Великую Отечественную. От части именно поэтому всей душой переживает за своих внуков, призванных на борьбу с нацизмом на территории Украины.