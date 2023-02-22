На «Первом Псковском» стартовал марафон в поддержку бойцов Спецоперации на Украине

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В преддверии Дня защитника Отечества в Псковской области, как и по всей России, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы».

На собранные средства будут закуплены наборы для бойцов, например, автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Отмечается, что один такой комплект стоит более 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму может каждый желающий с помощью QR-кода.

Финалом акции стал марафон в поддержку участников спецоперации. «Первый Псковский» ведёт прямую трансляцию, которая продлится с 14 до 18 часов. Зрителей ждёт выступление гостей, артистов и, конечно, сюжетов о тех, кто помогает нашим бойцам, а также о том, как доставляется гуманитарная помощь в зону спецоперации.

Посмотреть марафон прямо сейчас можно на телеканале «Первый Псковский» или в сообществе Псковского агентства информации «ВКонтакте».