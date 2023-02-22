Псковичам рассказали о дневной норме блинов

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Наступила масленичная неделя, поэтому по традиции главным блюдом становятся блины. В комитете по здравоохранению рассказали, какое количество блинов лучше всего съедать в день.

«Состав блинов и то, каким образом они приготовлены (с начинкой, на масле или без него), напрямую влияют на их калорийность и на количество, которое можно себе позволить», — отметили в ведомстве.

Кроме того на дневную норму влияют и индивидуальные факторы:

— здоровье человека (наличие лишнего веса, заболеваний ЖКТ, диабета и прочих);

— потребность человека в энергии, которую определяют возраст, физические параметры и активность в течение дня;

—суточная норма калорий, жиров и углеводов.

Специалисты утверждают, что среднестатистический человек, который не имеет лишнего веса и заболеваний желудочно-кишечного тракта, каких-то острых состояний, у него в норме инсулинорезистентность, может себе позволить 2-3 блина в день.

Блины с более сытной начинкой, например мясом, вполне могут заменить полноценный прием пищи.

Отказаться от употребления блинов стоит при:

— сахарном диабете;

— повышенном сахаре и холестерине;

— ожирении;

— болезнях желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.