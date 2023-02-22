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НовостиОбщество22 февраля 2023 12:57

В преддверии 23 февраля на псковские дороги вышел женский патруль

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сегодня, накануне 23 февраля, на дорогах Пскова можно встретить представительниц Госавтоинспекции, которые поздравляют с наступающим праздником мужчин-водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Данная акция приурочена к Дню защитника Отечества. Девушки в погонах пожелали водителям хорошего настроения, безопасных дорог, а также вручили автомобилистам тематические подарки. Помимо этого, сотрудницы призывали мужчин соблюдать правила дорожного движения и напомнили о несовместимости алкоголя и транспортного средства.

Мужчины искренне поблагодарили представительниц прекрасного пола за поздравления и оказанное внимание. Автоинспекторы уверены, что такая акция не только подняла настроение водителям, но и послужила стимулом к более ответственному поведению на дороге в праздничный день и не только.