В преддверии 23 февраля на псковские дороги вышел женский патруль

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сегодня, накануне 23 февраля, на дорогах Пскова можно встретить представительниц Госавтоинспекции, которые поздравляют с наступающим праздником мужчин-водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Данная акция приурочена к Дню защитника Отечества. Девушки в погонах пожелали водителям хорошего настроения, безопасных дорог, а также вручили автомобилистам тематические подарки. Помимо этого, сотрудницы призывали мужчин соблюдать правила дорожного движения и напомнили о несовместимости алкоголя и транспортного средства.

Мужчины искренне поблагодарили представительниц прекрасного пола за поздравления и оказанное внимание. Автоинспекторы уверены, что такая акция не только подняла настроение водителям, но и послужила стимулом к более ответственному поведению на дороге в праздничный день и не только.