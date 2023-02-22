Полиция установила лица, повредившие инсталляцию в великолукском парке

Виновников разгрома в великолукском парке нашли полицейские

Полицейским удалось найти молодых людей, причастных к повреждению арки в великолукском парке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции установили личности двух местных жителей, которые в ночь на 17 февраля повредили декоративную конструкцию в парке развлечений. Действия великолучан попали на видеозапись камер наблюдения.

На видео, распространяемом в соцсетях и СМИ, видно, что два молодых человека сначала фотографируются у светящейся арки, после чего с разбега пытаются повалить ее на землю. Полицейскими была начата проверка.

Участковый уполномоченный полиции, в чью территорию обслуживания входит парковая зона, установил участников инцидента, ими оказались 22-летний молодой человек и 17-летний юноша. Отмечается, что подросток уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Великие Луки. Молодые люди объяснили полиции, что причина хулиганства: распитие алкогольных напитков.

В отношении 22-летнего великолучанина был составлен административный протокол по статье 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ. Материалы проверки участкового уполномоченного полиции в отношении 17-летнего подростка будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.