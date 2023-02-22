Псковские бригады врачей вновь отправятся в новые регионы

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В Псковской области несколько бригад медиков готовятся к отправке в новые регионы. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время прямого эфира «Первого Псковского» в поддержку бойцов СВО.

По словам спикера, врачи из Пскова, которые уже поехали работать в новые регионы России, сделали это по собственному желанию. Марина Гаращенко отметила, что иногда было даже слишком много желающих отправится в командировку.

«Первая ласточка» — наш медицинский десант отправился туда еще осенью: была бригада врачей-хирургов и акушер-гинеколог. Помощь была и хирургическая плановая, и экстренная. Кроме того, коллеги вели амбулаторный прием и принимали роды», — рассказала спикер.

Напомним, в преддверии Дня защитника Отечества в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти средства будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Отметим, что один такой комплект стоит более 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму может каждый желающий по QR-коду.