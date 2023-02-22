Вера Емельянова отметила работу правительства Псковской области по предоставлению помощи военнослужащим и их семьям

Замглавы региона Вера Емельянова рассказала о помощи семьям участников СВО

В Псковской области есть много замечательных примеров и легендарных исторических личностей, в память о них необходимо сделать все возможное, чтобы победа была за Россией. Об этом сказала первый заместитель губернатора области Вера Емельянова во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

«У нас уникальная возможность сегодня собраться вместе и поздравить всех, кто сейчас на передовой, всех, кто в тылу, – мы все вместе стоим на защите наших интересов. Правительство области активно принимает решения, которые помогают нашим ребятам на СВО и их семьям», — подчеркнула замглавы региона.

Спикер добавила, что на данный момент в регионе продолжается оказание адресной помощи семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.

Напомним, в преддверии Дня защитника Отечества в Псковской области, как и по всей России, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти средства будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Отметим, что один такой комплект стоит более 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму может каждый желающий по QR-коду.