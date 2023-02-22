Ольга Евстигнеева рассказала о самой востребованной мере поддержки семей участников СВО

Ольга Евстигнеева, председатель Комитета по социальной защите Псковской области

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала о самой востребованной мере поддержки семей участников спецоперации на Украине. Об этом она сообщила во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

«Самая востребованная мера поддержки для семей военнослужащих и мобилизованных в нашем регионе – бесплатное посещение детского сада», - отметила спикер.

Идея по созданию Фонда поддержки участников СВО и их семей, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным вчера, 21 февраля, во время послания Федеральному Собранию РФ, по словам специалиста, не стала неожиданностью для сотрудников соцзащиты региона.