Псковский священник рассказал о работе с участниками спецоперации

Настоятель храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы отец Александр (Смирнов)

Полковой священник 76-й дивизии ВДВ, настоятель храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы отец Александр (Смирнов) рассказал о работе с участниками спецоперации. Об этом он сообщил во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

Священнослужитель отметил, что бессмысленно придумывать «халков» и «суперменов», ведь в России есть свои непридуманные герои. Он акцентировал внимание на том, что настроение у солдат боевое. «Мы с ребятами беседуем. Если кто-то хочет, тех крестим, исповедуем и причащаем. Они приезжают с передовой, им бывает нужно просто выговориться», - пояснил отец Александр.

Он также рассказал, что многие из-за происходящего переосмыслили свое отношение к семье: жалеют, что ссорились с жёнами или не проводили достаточно времени с детьми. Бойцы начинают понимать, что семья — это самое ценное.

«Нет ни одной землянки, ни одного помещения, где живут наши ребята, где бы не было детских рисунков, стихов, писем. Они носят их с собой, вешают их на стены. Это важно для них! Им важны посылки от семей, от нас всех. Приятно понимать, что о тебе не забыли, тебе благодарны», — отметил священник.

В преддверии Дня защитника Отечества в Псковской области, как и по всей России, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти средства будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит более 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму может каждый желающий по QR-коду.