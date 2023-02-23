Глава Пскова поздравил горожан с Днём защитника Отечества

Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В Днём защитника Отечества поздравил псковичей глава города Борис Елкин. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Сегодня отмечается День защитника Отечества! Для каждого из нас это важный день, день когда мы говорим слова благодарности тем, кто преданно служит своей Родине и своему народу», — отметил глава города.

Он также подчеркнул, что в этот день дань уважения отдаётся и Ветеранам Великой Отечественной войны, которые отстояли свободу и независимость России. «Сохранить эту память – наш священный долг!» — написал Борис Елкин.

Глава города пожелал здоровья и благополучия тем, кто с честью и достоинством защищает интересы России. «Благодаря вам мы можем чувствовать уверенность в завтрашнем дне!» — отметил Борис Елкин.