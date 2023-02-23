Псковский губернатор поддержит псковичек, шьющих изделия для участников спецоперации

Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с мастерицами, которые изготавливают необходимые вещи для военнослужащих. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Глава региона пообщался со швеями, которые изготавливают для участников спецоперации необходимые вещи: тканевые и тактические носилки, пятиточечники, блиндажные коврики.

Напомним, такое волонтёрское производство развернулось в городе ещё осенью прошлого года. ПсковГУ предоставил для добровольцев площадку и необходимое оборудование. Пошивом изделий занимаются более 30 человек: женщины приходят сюда в свободное время.

«Себя они называют швейно-вышивальные войска», — отметил глава региона. Псковские предприятия, общественные организации и просто неравнодушные люди помогают швеям с покупкой необходимых материалов. Так, например, фурнитуру недавно доставили из Иваново.

«Договорились, что волонтёры сформируют список, какие материалы и швейные машинки им нужны, а мы окажем всю необходимую помощь», — заключил губернатор.