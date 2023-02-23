Псковских водителей предупреждают о новой камере на улице Чудской

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем».

Камеру фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установили на улице Чудской в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулем».

«На Чудской появилась новая камера фотовидеофиксации, на перекрёстке с Ижорского Батальона. Будьте аккуратнее, берегите кошельки. Информация от подписчика», — написали в сообщении.

Отмечается, что штрафы за непристёгнутый ремень безопасности уже поступали невнимательным водителям, которые попали в зону действия новой камеры.