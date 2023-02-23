Проект по переносу Анастасиевской часовни в Пскове успешно прошёл госэкспертизу

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

Научно-проектная документация по сохранению известного псковского объекта культурного наследия федерального значения «Анастасиевской часовни с росписями» в Пскове успешно прошла государственную историко-культурную экспертизу. Об этом сообщается в телеграм-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Проект переноса часовни и её дальнейшей реставрации разработало ООО «Артрус» из Санкт-Петербурга. Целью данного проекта явлвяется обеспечение физическои‌ сохранности и сохранение историко-культурнои‌ ценности объекта.

Эксперты пояснили, что Анастасиевскую часовню передвинут примерно на 40 метров. Это необходимо для того, чтобы объект не мешал реконструкции Ольгинского моста, которая запланирована в ближайшем будущем.

Напомним, Анастасиевская часовня построена в Пскове в 1911 году по проекту архитектора Алексея Щусева. Стены часовни расписаны фресками по эскизам художника Николая Рериха, поэтому объект имеет большую культурную ценность. Часовня долгое время располагалась на одном уровне с Ольгинским мостом, однако при реконструкции моста в 1970-е годы ее переместили на берег реки Великой.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская строительно-реставрационная фирма «АртРуст» представила макет Анастасиевской часовни. А 26 февраля в Москве пройдет благотворительный концерт в поддержку реставрации Анастасиевской часовни.