В островский военный госпиталь профсоюзы доставят минеральную воду

Фото: облсовпроф Псковской области

Псковские профсоюзы поздравили работников военного госпиталя в Острове с Днем защитника Отечества. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов и начальник госпиталя Сергей Комнатный обсудили вопросы сотрудничества между организациями.

«Сегодня так сложилось, что члены профсоюза госпиталя не могут пользоваться всеми благами, которыми пользуются члены профсоюза региона. Договорились проработать этот вопрос и, возможно, заключить дополнительное соглашение», — рассказал Игорь Иванов.

Кроме того, профсоюзы поддержали акцию Псковского регионального отделения Союза женщин России и передали сотрудникам медучреждения сладкие пироги. А бойцам, которые проходят лечение и реабилитацию сотрудники профсоюзной организации вручили фруктовые наборы в преддверии Дня защитника Отечества. В скором времени профсоюзы привезут в госпиталь и минеральную воду, её можно будет использовать для ингаляций и общего лечебного назначения.

«Профсоюзы всегда были и будут со своей страной и Отечеством, желаем здоровья, благополучия и общей Победы!» — подчернул в завершение встречи Игорь Иванов.