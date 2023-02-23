Псковички привезли 200 килограммов пирогов для проходящих реабилитацию участников спецоперации

Псковские активистки привезли пироги для бойцов СВО, проходящих лечение в госпитале

Накануне Дня защитника Отечества активистки Псковского регионального отделения Союза женщин России решили поздравить сотрудников и военнослужащих, которые проходят лечение в филиале 442-го военно-клинического госпиталя Министерства обороны РФ и в госпитале 76-й десертно-штурмовой дивизии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СЖР.

В рамках благотворительной акции «Материнский пирог» бойцам доставили 200 килограммов пирогов, которые изготовил Псковский кооперативный техникум, на средства, которые собрали женщины региона.

«Наши псковички очень живо и с невероятной активностью откликнулись на предложение принять участие в акции. Отозвались сотрудницы многих организаций Пскова, друзья из городского общественного совета полиции, депутаты городской Думы, женщины Псковского правительства, наши подруги из районных СЖР, женщины-главы районов, псковской соцзащиты и многие многие другие», — рассказала председатель регионального СЖР Наталья Никифорова.

За несколько дней женщины собрали значительную сумму и приняли совместное решение купить ещё и телевизор для бойцов, которые проходят лечение после ранений в ходе спецоперации в псковском филиале военного госпиталя. «В комнату отдыха госпиталя приходят раненные, коротать свое внелечебное время. Теперь у них хороший, широкий экран не только с ТВ, но и с интернетом», — поделилась Наталья Никифорова. Помимо этого, к псковским женщинам присоединились общественники из поискового отряда, они передали бойцам три чайника и чай с конфетами.

Акцию «Материнский пирог» поддержал Псковский облсовпроф. Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов и профактивисты приехали в военный госпиталь в городе Острове и передали военнослужащим сладкие пироги и фруктовые наборы.