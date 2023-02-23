Сотрудники полиции продолжают поиски пропавшего год назад великолучанина

Пропавшего великолучанина продолжат искать сотрудники полиции

39-летнего Александра Лобанова продолжают искать сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, с 22 марта прошлого года местонахождение жителя Великих Лук неизвестно. Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Пропавший был одет в темно-синюю жилетку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Лобанова, просьба обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.