Мужчину с потерей памяти разыскивают в Псковской области

Ориентировка на поиск мужчины в Пскове от ЛизаАлерт

23 февраля вышел из дома и пропал без вести 61-летний пскович Быстров Сергей Алексеевич, страдающий потерей памяти. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Сообщается, что мужчина пропал в Пскове, в районе Лопатино.Последний раз его видели одетым в синюю куртку, черную толстовку, тёмно-серый спортивные штаны, черная вязанная шапка и черные шлепанцы.

Поисковики отмечают, что Сергей Быстров седовласый с зелёными глазами мужчина. Его рост – 175 сантиметров, обладает худощавым телосложением.

Если вы видели похожего человека, просьба сообщить инфоргу Марии Мусяке по номеру телефона 89251981719.