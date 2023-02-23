Глава Пскова поздравил десантников 76-й дивизии с вручением боевого знамени

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Псковским десантникам вручили боевые знамёна. С вручением Георгиевского знамя военнослужащих поздравил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

23 февраля в День защитника Отечества сразу две части 76-й дивизии получили боевые знамёна. 237-му десантно-штурмового полка и 124-му отдельного танкового батальона отличились в ходе специальной военной операции, выполняя свой долг с честью и достоинством. При этом продолжая героические традиции русского воинского братства.

«Поздравляю военнослужащих с этим знаменательным событием и желаю успехов в службе! Пусть жизнь будет мирной, без потерь и трагедий, а дома всегда ждёт и поддерживает семья!» — написал глава города.

Георгиевское знамя является воинской реликвией и олицетворением чести, славы, славы и боевых традиций.