В Великих Луках пройдет межрегиональный Кубок по ММА

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В 10-й раз в Велих Луках пройдет межрегиональный открытый Кубок по смешанному боевому единоборству ММА, посвящённый подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Соревнование пройдёт в СОК «Стрелец» в 25 февраля, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ».

Более 100 спортсменов из Псковской и Смоленской областей, а также других регионов России.

Кубок ММА в Великих Луках является одним из самых сильных подготовительных стартов при подготовке к первенству и чемпионату СЗФО по ММА. Он пройдет с 23 по 27 марта.