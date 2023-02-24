Псковский губернатор поздравил жителей Струго-Красненского района с годовщиной освобождения от захватчиков

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Сегодня, 24 февраля, Сруго-Красненский район отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В этот памятный день вспоминают подвиг воинов, защитников, мирных жителей, именно они в годы Великой Отечественной войны освободили свою землю от захватчиков.

«Сегодня многие, по примеру своих героических бабушек и дедушек, по призыву Родины самоотверженно встали на её защиту», — отметил губернатор.

Отметим, что накануне праздника во Владимирском Лагере открыли мемориальную доску, посвящённую выпускнику Владимирской средней школы Дмитрию Шевченко. Герой погиб при выполнении воинского долга во время спецоперации на Украине и посмертно награждён орденом Мужества.

«Мы гордимся нашими героями Великой Отечественной войны и героями-участниками СВО, и всегда будем помнить их доблесть, самоотверженность и верность долгу», — подытожил глава региона.