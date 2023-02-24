Псковский губернатор поздравил жителей Дновского района с годовщиной освобождения от захватчиков

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Глава Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«24 февраля 1944 года советские войска силами Ленинградского и второго Прибалтийского фронтов выбили врага с территории района. Благодаря мужеству, силе духа, самоотверженности защитников и всех жителей района на Дновскую землю вернулись мир и процветание», — напомнил губернатор.

На сегодняшний день, по словам главы региона, на территории муниципалитета проживают 4 участника Великой Отечественной войны, 34 труженика тыла, 9 вдов воинов, погибших во время войны, 108 бывших узников концлагерей, 5 жителей блокадного Ленинграда.

«Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Вы – наша память о страшных годах войны и гордость, пример мужества, трудолюбия и любви к своей Родине», — подчернул Михаил Ведерников и пожелал жителям мира, добра и успехов.