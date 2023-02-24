Глухонемого мужчину третий год ищут в Пскове

Фото: УМВД России по Псковской области

Псковские полицейские разыскивают пропавшего в 2021 году псковича. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, о местоположении мужчины с 17 декабря 2021 до настоящего момента ничего неизвестно.

Особые приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие; темные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Отмечается, что мужчина глухонемой.

Был одет в темную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, сапоги утепленные, короткие с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.