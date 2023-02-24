В Печорах пьяный пешеход попал под колеса автомобиля

Фото:Telegram-канал «Псковская сводка»

В Печорах на Рижском проспекте, у дома №125 50-летний водитель ВАЗ-2107 допустил наезд на 44-летнего пешехода на проезжей части. Об этом сообщает телеграмм-канал «Псковская сводка».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение. Освидетельствование показало, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.