Метод горизонтального бурения применили в Псково-Печерском монастыре

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На территории Псково-Печерского монастыря проводятся работы по прокладке коммуникаций. Об уникальном методе бурения рассказали в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Инженерные работы в обители переместились на территорию перед Михайловским собором. Здесь применили метод горизонтального бурения.

Эта работа является частью большого комплекса мероприятий по благоустройству и сохранению архитектурного анасмбля обители.

Проект благоустройства монастыря включает в себя замену мощения и пешеходных дорожек, освещение территории и полное переустройство электрических сетей монастыря.

Проект планируется реализовать к августу 2023 года.