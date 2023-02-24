Морозы отступят от Псковской области

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В Псковской области ожидается резкая смена погоды. После морозов и снегопадов придет тепло, сообщает метеоцентр «Фобос».

Совсем скоро, по прогнозам синоптиков, на Западе и Северо-Западе европейской части России вновь начнутся снегопады. Почти четверть месячного объема обрушится на Псковскую область, а также Смоленс, Тверь и Новгород.

Сразу за снегопадами вернётся и тепло. Резкая смена погоды придет не во все регионы. Восточные районы ещё останутся в холоде, там ожидается -10...-15 градусов мороза. На юге будет +3...+8 градусов. В западных районах днём разогреется до 0...-5 градусов.