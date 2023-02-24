Госдеп США внес псковского губернатора в санкционный список

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попал в санкционный список Госдепа США. Санкции ввели и вице-премьеру РФ Голиковой, восьми министрам и ряду российских губернаторов. Визовые ограничения продолжают вводиться против 1219 российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ Госдепа о введении санкций на российских министров и губернаторов появилось 24 февраля. В списках значится министр природных ресурсов Александр Козлов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, министр по делам гражданской обороны Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин.

Санкции ввели против губернаторов Псковской, Кемеровской, Курганской, Тверской, Пензенской областей, Камчатского края и других. Прозвучало имя главы Республики Бурятия Алексея Цыденова.

Под «горячую» руку Вашингтона попали организации и компании: Главное управление глубоководных исследований министерства обороны РФ, Всероссийское НИИ автоматики имени Н. Л. Духова, судоходная компания «Пола Райз», АО «Аргус-Холдинг».

Санкции наложили на журналистку Ольгу Скабееву, а также на управляющую организации Запорожской АЭС и его главы Олега Романенко.