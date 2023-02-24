Двух детей госпитализировали после опрокидывания машины в Псковском районе

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24 февраля в Псковском районе произошло ДТП с пострадавшими детьми. Водитель на SsangYong не справился с управлениемна и угодил в кюветь, где полная людей машина опрокинулась на крышу. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария произошла на 15-м километре трассы Псков-Гдов, когда в автомобиле находились четыре человека. Среди них оказался 11-летняя девочка и 16-летний мальчик.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали детей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.