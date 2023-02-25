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НовостиСпорт25 февраля 2023 18:34

50 тысяч рублей получит чемпион Псковского Марафона

Источник:kp.ru
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В апреле в Пскове состоится «Псковский Марафон Мехуборка 2023». Его Призовой фонд составит 100 тысяч рублей, которые разыграются между тремя победителями. Об этом сообщили в официальной группе Марафона «ВКонтакте».

Дистанция марафона составит 42,2 км. Участники поборются за звание чемпиона Псковского Марафона Мехуборка 2023.

Призом за первое место будет 50 000 рублей, серебряный призер получит 30 000, а завершающий тройку лидеров – 20 000 рублей.

Дистанций забега будет несколько. Спортсмены побегут также 1, 5, 10.55, 21,1 а также 42,2 километра.