Главврач Псковской городской поликлиники показала свой праздничный стол на Масленицу

Фото: Галина Неваленая

Главный врач псковской городской поликлиники Галина Неваленная поделилась с подписчиками своим праздничным столом с блинами. Фото и музыкальный ролик она опубликовала на своей странице в «ВКонтакте».

«Вот и пришла Масленица. Пора есть блины и провожать зиму, а также встречать долгожданную красавицу весну! Желаю всем добрых, теплых, семейных, душевных и праздничных выходных!», – написала врач.

Галина Неваленная поделилась, что начинкой для блинчиков стали «сметанка и собственное малиновое варенье».

«Всем приятного чаепития», – заключила Галина Неваленная.

Ранее главврач Псковской городской поликлиники рассказала, почему блины в ее доме – это деликатес. А также поделилась рецептом вкусных блинов для начинки и без нее.