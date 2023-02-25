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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 19:46

В Пскове разыскивают свидетелей наезда на пешехода 24 февраля

Источник:kp.ru
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Псковская полиция ищет очевидцев ДТП, где был совершен наезд на пешехода. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщается, что 24 февраля в Пскове на улице Рокоссовского, д. 22 произошло ДТП, в котором неизвестный водитель сбил 23-летнего пешехода. Виновник скрылся с места преступления, а пострадавший был госпитализирован.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в 20 часов 35 минут. Полиция просит очевидцев сообщить о данном происшествии по номеру телефона 102.