В Пскове разыскивают свидетелей наезда на пешехода 24 февраля

.

Псковская полиция ищет очевидцев ДТП, где был совершен наезд на пешехода. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщается, что 24 февраля в Пскове на улице Рокоссовского, д. 22 произошло ДТП, в котором неизвестный водитель сбил 23-летнего пешехода. Виновник скрылся с места преступления, а пострадавший был госпитализирован.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в 20 часов 35 минут. Полиция просит очевидцев сообщить о данном происшествии по номеру телефона 102.