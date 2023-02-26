350 роз купили в Пскове для проведения Сретенского бала

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В Пскове проходит традиционный Сретенский бал на базе СРП «Простория». Сообщает ПАИ со ссылкой на организатора бала Ольгу Безъязычную.

«Наш бал проходит в Пскове уже в восьмой раз. Участники бала — это молодые люди от 14 до 35 лет. Дресс-код у нас не жёсткий. Девушкам нужно приходить в бальных платьях, туфлях. Для танцующих пар — перчатки. Для парней это пиджак, брюки, бабочка или галстук», — рассказала организатор.

По традиции, в этом году мероприятие разделено на три отделения. Каждое из них состоит из шести номеров и длится по сорок минут. Всего планируется представить 16 танцев.

В перерывах прозвучат музыкальные паузы, а гости смогут отправиться по салонам. Открыт литературный салон и этикета, а также салон, где можно создать открытку. С помощью бальной почты она отправится адресату.

Для выступления хареографом были выбраны лучшие пары. Участники танцев проходили специальные репетиции.

Финалом вечера станет полонез и церемония роз. Для нее было закуплено 350 бутонов.