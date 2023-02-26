Скончалась первый директор Псковского областного центра семьи Елена Поккас

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Сегодня не стало первого директора председатель регионального отделения Союза женщин России Елены Поккас. Об этом сообщила председатель областного отделения СЖР Наталья Никифорова на своей личной странице «ВКонтакте».

«Елена Васильевна очень любила Псковский край и с увлечением занималась его историей, водила экскурсии по Пскову, Печорам, монастырям, Пушкинским Горам», - пишет Наталья Никифорова.

Елена Поккас родилась 25 января 1945 года, училась в Псковском пединституте на историческом факультете. Работала в Михайловском и Псковском музее-заповеднике, потом на Севере возглавляла Дворец культуры Шахтеров.

После переезда в Псков работала в Облсовпрофе. Вместе с Председателем Псковского регионального отделения «Союза Женщин России», она возглавляла организацию с 1994 года по 2007 год.

«Время ее руководства нашей организацией выпало на самый сложный период в современной Российской истории, – вспоминает Наталья Никифорова. – Наше отделение, как и другие общественные организации, искало новые формы, предпринимались попытки объединить женщин оставшихся без работы, чтобы женщины не пострадали в новых экономических условиях 90-х годов».

Елена Поккас всегда была рада новому и с охотой решалась реализовывать множество программ и создавать организации. Под ее началом созданы региональное отделение «Союз женщин России», программы «У безработицы неженское лицо», «Найди свою бабушку», «Женская гостиная», общественные организации как объединение «Независимых женщин», «Солдатских Матерей», «Женщин Границы» и другие проекты.