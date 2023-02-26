Михаил Ведерников: 79-летнюю годовщину освобождения празднуют Локнянский и Порховский районы

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26 февраля отмечают годовщину освобождения Локнянского и Порховского районов. Об этом напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

79 лет назад в эти даты продолжалась Ленинградско-Новгородская операция, в ходе которой был освобождён целый ряд муниципалитетов современной Псковской области.

«Наш народ выстоял в Великой Отечественной войне благодаря своему единству, великой силе духа, любви к Родине и искренней вере в Победу. Желаю всем мира, добра и благополучия», – написал губернатор.