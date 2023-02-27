27 февраля в Псковской области может похолодать до -13 градусов

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Сегодня, 27 февраля, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит: -2...-7 градусов, ночью будет колебаться от -8.. -13 ниже нуля.

В Пскове температура днем будет варьироваться в пределах от -3 до -5, ночью столбик термометра опустится до -9...-11 градусов. В Великих Луках днем температура составит: -2...-4 градуса, ночью похолодает до -10.. -12 градусов.