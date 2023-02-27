Псковский музей-заповедник сообщил о санитарных днях

Фото: псковский музей-заповедник
Псковский музей-заповедник предупредил посетителей о санитарных днях. Об этом организация сообщила в Telegram-канале.
Сегодня, 27 февраля, санитарный день состоится на следующих объектах музея:
– Двор Постникова;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
28 февраля, во вторник, санитарный день планируется на следующих объектах музея:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни);
– Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
– Музей-квартира В.И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С.В. Ковалевской.