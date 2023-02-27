Псковичам напомнили об отдельных входах в больницу для пациентов с ОРВИ

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В подразделениях Псковской городской поликлиники имеются отдельные входы и кабинеты для пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщили в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Отдельные входы для пациентов с острыми респираторными инфекциями открыты:

— В подразделении поликлиника №1 (вход со двора, цокольный этаж, кабинет №1). Пн-пт с 8:00 до 16:00.

— В подразделении поликлиника №2 (вход со двора, 2 этаж, кабинет №9.Пн-пт с 8:00 до 16:00.

— В подразделении поликлиника №3 (вход слева от центрального, 1 этаж, кабинет №10). Пн-пт с 8:00 до 15:00.

Медики напоминают, что симптомами гриппа являются повышенная температура, наличие слабости в теле, насморк, боль в горле, сухой кашель. В больнице отметили, что самым надёжным способом защиты, по-прежнему остаётся вакцинация.