«Дорогой Псков!»: Сергей Пенкин рассказал псковичам о резком смене творчества и образа

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27 февраля на сцене БКЗ «Филармонии» выступит российский певец, композитор и актёр Сергей Пенкин. На сегодняшний день в его репертуаре уже больше 200 композиций. Имя артиста знает не только старшее поколение, но и молодые люди. Все благодаря вечным хитам в его исполнении: «Призрак оперы», «Памяти Карузо», «Ой то ни вечер», «Очи черные», «Я вас любил» и, конечно же, «Вечерний звон».

Обладатель четырех октав и человек, чье имя попало в Книгу рекордов Гиннеса, привез в Псков большой праздничный концерт в честь своего юбилея. Грандиозное шоу и новая программа «Мой Медиамир» Сергея Пенкина расскажет о мире, где артист всегда стоял обособленно – наблюдателем со стороны. «Теперь в этом мире он – главный герой».

«Приглашаю всех в мой мир, который звучит и переливается разными красками и нотами. Здесь будет праздник для тех, кто любит классику, и джаз, и просто качественную поп-музыку. Здесь будет праздник для всех, потому что это мой мир. Мой Медиамир», – сообщает Пенкин.

Юбилейное шоу «Мой Медиамир» состоится в Пскове уже сегодня, 27 февраля, в 19:00. На пороге своего 60-летия Сергей Пенкин решается на кардинальную смену творчества и образа. Кажется, что артист, воплощающий на сцене роль любимца всех женщин и поющий исключительно о любви, возвращается к истокам своего творчества – к эпатажу, умению поражать и не оставлять никого равнодушным.

«Дорогой Псков! Жду вас 27 февраля на свое юбилейное шоу в концертном зале "Филармония". Ваш Сергей Пенкин!», – приглашает жителей региона артист.