Более 960 километров ЛЭП восстановили псковские энергетики после снегопадов

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«Россети Северо-Запад» восстановили 960 километров линий электропередач в Псковской области после сильных метелей. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.

Энергетики включили 48 линий электропередач и 817 трансформаторных подстанций. Напомним, что накануне, циклон принес в регион обильный снегопад и порывистый ветер. Кроме того, осадки сопровождались колебаниями температуры в районе нуля градусов.

В компании отметили, что 85 бригад компании незамедлительно приступили к ликвидации последствий непогоды. Работы велись всю ночь. На данный момент все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать режим повышенной готовности. Эксперты акцентируют внимание на необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи.

Напоминается, что запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.