27 и 28 ферваля в ПсковГУ пройдут Голицынские чтения

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

Чтения памяти Веры Голицыной пройдут в Псковском государственном университете 27 и 28 февраля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками мероприятий будут представители Литературного музея Института русской литературы РАН, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Новгородского государственного университета, Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», учителя школ, студенты и магистранты из Пскова и Новгорода.

Доклады выступающих будут посвящены поэтике и проблематике литературы Серебряного века. Именно эти темы стали ключевыми для Веры Николаевны Голицыной, которая около полувека работала в Псковском педагогическом институте (современный ПсковГУ).

«Она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, один из самых образованных преподавателей, талантливейший человек глубочайшего филологического чутья и знания, у которого коллеги всегда учились профессиональному мастерству и литературно-художественному вкусу. Ее лекции и практические занятия по русской литературе начала ХХ века и советского периода, спецкурсы и спецсеминары различной тематики («М. Булгаков и проза 1920-х годов», «Поэзия Серебряного века», «М. Горький и театр», «М. Цветаева и поэзия ее времени» и другие) оставили неизгладимое впечатление у слушателей – будущих работников образования и культуры», — поделились в ПсковГУ.

Вера Голицына изучала творчество Александра Блока, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, интересовалась развитием пушкинских традиций в русской литературе ХХ века, а также прозой Михаила Булгакова и Владимира Набокова.

«Её работы до сих пор высоко оцениваются в научном мире. Вера Голицина была дружна с такими первоклассными специалистами, как Зара Минц и Юрий Лотман. Она часто выступала на научных конференциях в Тарту, Риге, Ленинграде и Пскове. Ее доклады всегда отличались глубиной научной эрудиции, широтой кругозора, знанием эпохи и своеобразия творческого пути исследуемого автора, свободой интерпретации литературного произведения», — рассказали в университете.

Вера Голицына работала со студентами, с интересом руководила написанием курсовых и дипломных работ. Под ее началом написали и защитили две кандидатские диссертации по творчеству Владимира Набокова, а также написали работы по творчеству Марины Цветаевой.

«Вера Николаевна Голицына щедро делилась с аспирантами, молодыми коллегами, школьными учителями своими знаниями, наблюдениями, идеями, педагогическим опытом», — заключили в вузе.