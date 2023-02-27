Фотоловушка Полистовского заповедника запечатлела лису с добычей

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Рыжая охотница с добычей попала в объектив одной из фотоловушек Полистовского заповедника. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В организации рассказали, что фотографии были сделаны в разные дни, на одной из них лисица держит в зубах свою добычу. «Вообще основу питания лис составляют мелкие грызуны - слух у рыжих хищников настолько хорош, что они могут услышать мышь за десятки метров, быстро раскопать снег и поймать добычу. Такая лисья охота называется мышкование, но в рацион зверя могут входить и птицы, и насекомые, и даже растения, фрукты и ягоды или животные покрупнее, как на фотографии», — рассказали эксперты.

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Сотрудники заповедника рассказали, что лисы часто могут выходят к людям. Лесную охотницу каждый норовит угостить чем-то съестным, однако делать так не стоит. «Это небезопасно для человека, ведь лиса - дикий зверь, чье поведение может быть непредсказуемым. Это также небезопасно и для лисы - привыкнув к кормлению, она может потерять стимул добывать пищу на охоте, а привычная для нас еда может нанести вред здоровью зверя», — рассказали специалисты.