Проект псковского экотехнопарка прошёл госэкспертизу

.

Экотехнопарк в Псковской области успешно прошёл госэкспертизу инженерных изысканий, технологических решений и сметной стоимости. На данный момент документация проверяется на соответствие экологическим нормам. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

«В настоящий момент, если память не изменяет, порядка 17 экспертов со всей страны оценивают проектную документацию в части воздействия предлагаемых технологий на окружающую среду», — подчернул Сергей Грахов, отвечая на вопрос вице-спикера Александра Братчикова.

Концессионер, с которым заключено соглашение, готов приступить к работам, однако это будет возможно лишь после того, как проект пройдёт все этапы экспертизы.

Александр Братчиков сообщил, когда экотехнопарк будет функционировать в полном объёме: «Это интересует районы, принимающие сейчас отходы».

«В 2024 году должен быть запущен. И он будет запущен», — пообещал депутатов Сергей Грахов и отметил, что это произойдёт во второй половине года.