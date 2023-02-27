Мемориальную доску в честь участника спецоперации установили в Псковском районе

Мемориальную доску участнику спецоперации установили в Москвинской школе в Псковском районе

На фасаде Москвинской школы в Псковском районе открыли мемориальную доску в честь участника спецоперации на Украине. Об этом сообщает ПАИ.

Мемориальную доску открыли в честь выпускника школа Алексея Уварова, который погиб 27 февраля прошлого года в ходе проведения спецоперации на Украине.Гвардии сержант Алексей Уваров посмертно награжден орденом Мужества.

В Москвинской школе он учился с 1989 по 2000 год. После чего, служил в ВДВ, работал в полиции, служил по контракту в 76-й дивизии. У погибшего героя остались мать, жена и 12-летний сын.